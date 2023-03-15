В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
13 минут назад

Мертвого заключенного нашли в российском СИЗО

Lenta.ru

В СИЗО-1 Екатеринбурга обнаружили мертвого заключенного. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на главное управление ФСИН (ГУФСИН) по Свердловской области.

Мертвого заключенного нашли в российском СИЗО
Фото: ТАССТАСС

Тело арестанта нашли сотрудники спецучреждения во время проверки 13 марта. Они вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины. На теле не имеется признаков насильственной смерти, отметили в ведомстве.

Мужчина был приезжим из Кировской области. У него был ряд хронических заболеваний.

«К сожалению, не все заключенные ведут здоровый образ жизни», — заявили в ГУФСИН, добавив, что смертность в исправительных учреждениях значительно ниже, чем на свободе.

17 февраля сообщалось, что в Москве в СИЗО №1 скончался 73-летний Николай Бухонин, обвиняемый в растлении детей-сирот. 26 января 2022 года фигурант получил тяжелые травмы: скальпированную рану головы, ушиб лица, вывих плечевого сустава и перелом костей плеча. Из-за последствий травм Бухонин скончался 16 февраля.

Происшествия,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий