Мертвого заключенного нашли в российском СИЗО

В СИЗО-1 Екатеринбурга обнаружили мертвого заключенного. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на главное управление ФСИН (ГУФСИН) по Свердловской области.

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Тело арестанта нашли сотрудники спецучреждения во время проверки 13 марта. Они вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины. На теле не имеется признаков насильственной смерти, отметили в ведомстве.

Мужчина был приезжим из Кировской области. У него был ряд хронических заболеваний.

«К сожалению, не все заключенные ведут здоровый образ жизни», — заявили в ГУФСИН, добавив, что смертность в исправительных учреждениях значительно ниже, чем на свободе.