Сбежавшего из колонии насильника заметили в Перми

Сбежавшего из колонии в Соликамске насильника заметили в Перми в понедельник, 14 марта. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц, которая и узнала в мужчине опасного преступника.
По ее словам, насильник вместе с ней сел в автобус, ехавший из микрорайона Молодежный на Гайву. Он что-то бубнил себе под нос, отказывался оплачивать проезд, кричал, что из Соликамска и буянил.
«Мужчина был очень похож на опубликованные в интернете фотографии сбежавшего заключенного: нос, глаза, осанка — все то же самое. Еще на нем была надета телогрейка очень похожая на тюремную», — добавила она.
Также на нем были очень легкие кроссовки черного цвета. Женщина отметила, что мужчину пытались высадить из автобуса, но одна из пассажирок оплатила за него проезд, а на следующей остановке он вышел сам. Читательница URA.RU сообщила, что не обратилась в полицию насчет него, пояснив это тем, что на тот момент еще не знала ни имени преступника, ни его внешнего вида.
Напомним, что заключенный сбежал из колонии 13 марта. Мужчина имеет несколько судимостей, в том числе за похищение людей и изнасилования.