Сбежавшего из колонии насильника заметили в Перми

Сбежавшего из колонии в Соликамске насильника заметили в Перми в понедельник, 14 марта. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц, которая и узнала в мужчине опасного преступника.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, насильник вместе с ней сел в автобус, ехавший из микрорайона Молодежный на Гайву. Он что-то бубнил себе под нос, отказывался оплачивать проезд, кричал, что из Соликамска и буянил.

«Мужчина был очень похож на опубликованные в интернете фотографии сбежавшего заключенного: нос, глаза, осанка — все то же самое. Еще на нем была надета телогрейка очень похожая на тюремную», — добавила она.

Также на нем были очень легкие кроссовки черного цвета. Женщина отметила, что мужчину пытались высадить из автобуса, но одна из пассажирок оплатила за него проезд, а на следующей остановке он вышел сам. Читательница URA.RU сообщила, что не обратилась в полицию насчет него, пояснив это тем, что на тот момент еще не знала ни имени преступника, ни его внешнего вида.