Пенсионерка заживо сварилась в своей квартире в Серпухове

В Серпухове 71-летняя местная жительница заживо сварилась в собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
Пострадавшую пенсионерку с множественными ожогами тела обнаружили ее родственники. Вскоре женщину доставили в областную больницу, однако спасти ее не удалось.
"В ходе первоначального опроса родственники пенсионерки пояснили, что женщина с трудом передвигалась, теряла координацию, в связи с чем наступила ногой на кран трубы отопления, проходящей по полу, и деформировала его, после чего из крана полилась горячая вода, что привело к ожогу тела", — рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту гибели пенсионерки возбудили уголовное дело. Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
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