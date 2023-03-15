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1 час назад

Пенсионерка заживо сварилась в своей квартире в Серпухове

Газета.Ruиещё 2

В Серпухове 71-летняя местная жительница заживо сварилась в собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Пенсионерка заживо сварилась в своей квартире в Серпухове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пострадавшую пенсионерку с множественными ожогами тела обнаружили ее родственники. Вскоре женщину доставили в областную больницу, однако спасти ее не удалось.

"В ходе первоначального опроса родственники пенсионерки пояснили, что женщина с трудом передвигалась, теряла координацию, в связи с чем наступила ногой на кран трубы отопления, проходящей по полу, и деформировала его, после чего из крана полилась горячая вода, что привело к ожогу тела", — рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту гибели пенсионерки возбудили уголовное дело. Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее стало известно, что в Москве 13-летний мальчик впал в кому после операции по исправлению носовой перегородки.

Происшествия,Следственный комитет,
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