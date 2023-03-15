Пенсионерка заживо сварилась в своей квартире в Серпухове

"В ходе первоначального опроса родственники пенсионерки пояснили, что женщина с трудом передвигалась, теряла координацию, в связи с чем наступила ногой на кран трубы отопления, проходящей по полу, и деформировала его, после чего из крана полилась горячая вода, что привело к ожогу тела", — рассказали в пресс-службе ведомства.