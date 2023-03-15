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19 минут назад

Украина атаковала сразу несколько поселений приграничного российского региона

Lenta.ru

Вооруженный силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украина атаковала сразу несколько поселений приграничного российского региона
Фото: Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСоцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

По его словам, в поселке Красное в результате обстрела осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом, у которого выбило окна и посекло фасад с кровлей.

Кроме того, власти зафиксировали прилеты в Новой Таволжанке, где сильные повреждения получил один из корпусов местного сельскохозяйственного предприятия.

«Глава округа ВладВладимир Жданов и оперативные службы продолжают подворовой обход территорий», — заверил Гладков.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Жданов,
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