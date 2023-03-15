Украина атаковала сразу несколько поселений приграничного российского региона

Вооруженный силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области . Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram .

По его словам, в поселке Красное в результате обстрела осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом, у которого выбило окна и посекло фасад с кровлей.