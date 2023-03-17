Россиянина арестовали за стрельбу в сторону сотрудников полиции

В Кировской области суд арестовал и поместил в СИЗО 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу из окна. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении россиянина возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ.

15 марта в 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина стреляет из ружья, находясь в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. На место сразу выехали сотрудники МВД. Выяснилось, что нарушитель — охотник. После приезда правоохранителей он стал стрелять в их сторону из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья.