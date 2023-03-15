Силовики задержали устроившего стрельбу из окна россиянина

В Вятских Полянах (Кировская область) СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна многоквартирного дома. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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В ведомстве пояснили, что местный житель задержан. Против него возбуждено дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

При задержании мужчина пытался оказать сопротивление, стрелял из охотничьего ружья в дверь, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудники СОБРа и соседи при этом не пострадали.