В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
15 минут назад

В Вятских Полянах силовики задержали мужчину, стрелявшего из окна

Илья Родин

В Вятских Полянах (Кировская область) СОБР задержал мужчину, устроившего стрельбу из окна многоквартирного дома. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Силовики задержали устроившего стрельбу из окна россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что местный житель задержан. Против него возбуждено дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

При задержании мужчина пытался оказать сопротивление, стрелял из охотничьего ружья в дверь, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудники СОБРа и соседи при этом не пострадали.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. На место происшествия выехали представители экстренных служб и СОБР.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий