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31 минуту назад

В России назвали миллиардную стоимость изъятой у коррупционеров недвижимости

Мария Иванова

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за 2022 год у осужденных за коррупцию чиновников изъяли недвижимость более чем на 90 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Прайм».

В России назвали миллиардную стоимость изъятой у коррупционеров недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О недвижимости коррупционеров Краснов рассказал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он назвал взяточничество в текущей ситуации «проявлением пренебрежения ко всему, что дорого россиянам».

В доход государства в прошлом году перешло 7,5 тысячи объектов, отметил он. Генпрокурор добавил, что сумма удовлетворенных прокурорских исков прокуроров к коррупционерам выросла в три раза.

Ранее Минфин предложил продавать на аукционе элитное жилье коррупционеров, стоимость которого в два или больше раз выше рыночной. Инициативу уже одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

Сейчас государство может лишь бесплатно передавать жилье коррупционеров гражданам по договору социального найма. Позже такое жилье можно приватизировать.

Глава комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская объясняла, что элитное жилье имеет большую площадь и требует больших затрат на содержание, которые не по карману обычным россиянам. Из-за этого такое жилье не передавали нуждающимся семьям.

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