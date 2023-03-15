Подозреваемого в теракте в Брянской области внесли в перечень террористов

Денис Капустин, который подозревается в теракте в Брянской области и покушении на главу «Царьграда» Константина Малофеева внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом пишет РИА Новости.

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О том, что Денис Капустин, 1984 года рождения, включен в перечень террористов, указано на сайте Росфинмониторинга.

Ранее стало известно, что за двумя громкими делами стоит россиянин, один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» Капустин. Также выяснилось, что он организовал подрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.