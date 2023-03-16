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16 минут назад

Два крупных пожара произошли в Астраханском заповеднике

Говорит Москваиещё 1

Площадь возгорания составляет 3250 и 4 000 гектаров.

Заповедник загорелся под Астраханью
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Тушение пожара усложняется сильным ветром и труднодоступной для пожарной техники местности.

Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области. Отмечается, что одно возгорание удалось локализовать.

«По состоянию на 9:30 по местному времени природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповедника локализован в границах острова, не распространяется по площади.

Разрозненные очаги активного горения и тления фиксируются внутри локализованной площади на практически недоступной для тушения с применением наземной и водной техники территории. Ориентировочная площадь, пройденная огнём по данному пожару, составляет 3250 га.

К сожалению, ночью на Обжоровский участок пришёл второй пожар. Ориентировочная площадь, пройденная огнём, около 4 000 га. Тушение продолжается. Ситуация осложняется усиливающимся ветром 8-10 м/с с порывами до 20 м/с восточного направления».

Астраханский государственный заповедник был создан в 1919 году в дельте реки Волга для сохранения водоплавающих и околоводных птиц. Он включён во Всемирную сеть биосферных резерватов. Общая площадь старейшего в стране заповедника — почти 70 тыс. га.

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