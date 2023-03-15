В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
33 минуты назад

СМИ: мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки в Кировской области

Никита Бородкин

В городе Вятские поляны Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Соколова.

«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — написал глав региона в своем Telegram-канале.

Соколов подчеркнул, что других людей в квартире нет, а полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших в инциденте нет. К месту происшествия едут подразделения Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Напомним, что схожая ситуация произошла утром 9 марта в Нижневартовске. Тогда местный житель Владимир Широков открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома, удерживая в квартире своего малолетнего сына. В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось уговорить мужчину отпустить мальчика, а после сдаться.

В отношении Широкова возбуждены два уголовных дела, он арестован на два месяца. На суде об избрании меры пресечения он объяснил своего поведение помутнением рассудка, которое якобы было вызвано недосыпом и приемом лекарств, которые ему назначили от фиброза легких.

Происшествия,Видео,Владимир Широков,Александр Соколов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий