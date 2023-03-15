В городе Вятские поляны Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Александра Соколова.

«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно», — написал глав региона в своем Telegram-канале.

Соколов подчеркнул, что других людей в квартире нет, а полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших в инциденте нет. К месту происшествия едут подразделения Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Напомним, что схожая ситуация произошла утром 9 марта в Нижневартовске. Тогда местный житель Владимир Широков открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома, удерживая в квартире своего малолетнего сына. В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось уговорить мужчину отпустить мальчика, а после сдаться.