Нашествие беспилотников заметили и сняли на видео в небе над Новой Москвой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованном видео женщина говорит о шести летающих объектах, мигающих красными и зелеными огнями.

В последние дни от жителей ТиНАО ежедневно и массово поступают сообщения о замеченных в небе летающих объектах. Люди звонили из районов Ватутинки, Кленовского, поселения Щаповское и близлежащих к аэропорту Внуково населенных пунктов.

Из-за обращений проводилась проверка самого аэропорта — неизвестные звонили в call-центр воздушной гавани.