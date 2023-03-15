Мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД в Подмосковье

В Подмосковье мужчина напал на инспектора ГИБДД с ножом. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Инцидент произошел накануне вечером микрорайоне Заря в Балашихе. Злоумышленник подбежал к машине, в которой сидел инспектор, открыл дверь и несколько раз ударил полицейского в грудь. После этого нападавший попытался скрыться в подъезде жилого дома, но был задержан.

Сотрудника Госавтоинспекции спасла толстая куртка, он получил лишь незначительное ранение.

Примечательно, что полицейский был одет в гражданскую одежду. Как сообщил «МК», нападавшего он никогда до этого не видел. Теперь в произошедшем разберутся правоохранительные органы.