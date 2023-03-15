Семиклассница умерла на уроке физкультуры в Петербурге

В Санкт-Петербурге семикласснице стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры. Приехавшая скорая помощь не смогла реанимировать подростка. Об этом пишет «78.ru».

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Инцидент произошел в одной из школ в Выборгском районе. Девочке стало плохо, после чего она потеряла сознание. Ей вызвали бригаду скорой помощи, однако врачи не смогли ей помочь.

Как уточняется, у подростка были проблемы с сердцем, в ее медицинской карте стоит диагноз «функциональный сердечный шум». Однако освобождения от уроков физкультуры у нее не было. Известно, что девочка тренировалась вместе со всеми одноклассниками.

В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы, устанавливаются все причины случившегося. СК РФ начал проверку.