Российского министра задержали по подозрению в получении взятки

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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По данным следствия, с 2021 по 2022 год министр через посредника получил взятку в сумме 10 миллионов рублей за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров. Против чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.