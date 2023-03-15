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16 минут назад

Против главы Минсельхоза Карелии возбудили дело о взятке в 10 млн рублей

Парламентская газетаиещё 1

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Российского министра задержали по подозрению в получении взятки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, с 2021 по 2022 год министр через посредника получил взятку в сумме 10 миллионов рублей за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров. Против чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Как писала «Парламентская газета», 3 марта по подозрению в получении взятки был задержан бывший заместитель главы Ленинградской области, курировавший строительную сферу региона, Михаил Москвин. По данным правоохранителей, были установлены факты передачи взяток на общую сумму не менее 8,5 миллиона рублей.

Происшествия,Владимир Лабинов,Михаил Москвин,Следственный комитет,
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