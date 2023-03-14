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43 минуты назад

17 человек погибли в Иране во время празднования с салютами

Lenta.ru

В Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, погибли не менее 17 человек. Об этом сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы.

17 человек погибли в Иране во время празднования с салютами
Фото: Farhas Babaei / Globallookpress.comFarhas Babaei / Globallookpress.com

По состоянию на вечер вторника, 14 марта, число пострадавших составляет 714 человек по всей стране. Более 130 из них были госпитализированы, восемь находятся в реанимации, у некоторых были ампутированы конечности.

Ежегодно в Иране в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю отмечается праздник Чахаршанбе-Сури. Во время него по традиции иранцы прыгают через костер, также во время гуляний используется пиротехника. В прошлом году во время этих празднеств пострадали более 1,5 тысячи человек.

В июне прошлого года 15-летний подросток погиб при стрельбе на уличном празднике в Вашингтоне. В результате инцидента также пострадали три человека, включая офицера полиции. Стрельба произошла на бесплатном уличном концерте, приуроченном к годовщине отмены рабства в США.

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