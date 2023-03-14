17 человек погибли в Иране во время празднования с салютами

В Иране во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, погибли не менее 17 человек. Об этом сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы.

Фото: Farhas Babaei / Globallookpress.com Farhas Babaei / Globallookpress.com

По состоянию на вечер вторника, 14 марта, число пострадавших составляет 714 человек по всей стране. Более 130 из них были госпитализированы, восемь находятся в реанимации, у некоторых были ампутированы конечности.

Ежегодно в Иране в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю отмечается праздник Чахаршанбе-Сури. Во время него по традиции иранцы прыгают через костер, также во время гуляний используется пиротехника. В прошлом году во время этих празднеств пострадали более 1,5 тысячи человек.