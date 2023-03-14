Владелец автомобиля, взорванного в Мелитополе, умер в больнице от полученных ранений. Об этом сообщили во вторник журналистам в экстренных службах региона.

"Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений", - сказал представитель служб.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее сообщил, что на Украине выкладывали данные Ткача в публичный доступ, называя его предателем за сотрудничество с Россией.