Путин сообщил об обнаружении антенны вблизи «Северного потока»

Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений о диверсиях на российских экспортных трубопроводах. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства рассказал, что эксперты «Газпрома» обнаружили свидетельства наличия еще одного взрывного устройства на трубе «Северного потока».

По словам президента, на расстоянии примерно 30 км от места диверсии был обнаружен «столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв». Он пояснил, что речь идет о стыке труб.

Специалисты полагают, что столбик может служить в качестве антенны для приема сигналов для приведения в действие взрывного устройства, предположительно заложенного под трубу, отметил Путин.

Президент добавил, что Москва предложила Дании проверить сведения экспертов, но ответа пока не получила.

По оценке главы государства, в результате диверсии трубопроводная инфраструктура была сильно повреждена. Из трубы был буквально вырван огромный кусок, добавил он.