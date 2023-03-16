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13 минут назад

СК задержал жену блогера-сыроеда Максима Лютого по делу о смерти сына

Вечерняя Москваиещё 1

В Сочи по уголовному делу о смерти ребенка задержали жену блогера-сыроеда Максима Лютого. Об этом сообщили в пресс-службе Су СКР по Краснодарскому в четверг, 16 марта.

Задержана жена блогера-сыроеда Лютого по делу о смерти сына
Фото: vk/yarilo_drugvk/yarilo_drug

Как сообщили в пресс-службе, 33-летней женщине предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие установило, что подозреваемая родила ребенка 11 февраля в поселке Вардан, при этом не обратившись за квалифицированной врачебной помощью. Мальчика не поставили на медицинский учет, таким образом новорожденного не осматривали, и никто не проводил диагностику, профилактику и лечение заболеваний.

В Сочи от истощения умер месячный ребенок блогера Лютого

Ранее стало известно, что новорожденный сын блогера скончался в больнице 8 марта, после того, как родители морили его голодом. Однако по обновленной информации, ребенок прибыл в медицинское учреждение уже мертвым. Расследование по возбужденному уголовному делу находится на контроле в краевом следственном управлении. Отчет о результатах потребовал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Происшествия,Максим Лютый,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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