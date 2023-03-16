Задержана жена блогера-сыроеда Лютого по делу о смерти сына

В Сочи по уголовному делу о смерти ребенка задержали жену блогера-сыроеда Максима Лютого. Об этом сообщили в пресс-службе Су СКР по Краснодарскому в четверг, 16 марта.

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Как сообщили в пресс-службе, 33-летней женщине предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие установило, что подозреваемая родила ребенка 11 февраля в поселке Вардан, при этом не обратившись за квалифицированной врачебной помощью. Мальчика не поставили на медицинский учет, таким образом новорожденного не осматривали, и никто не проводил диагностику, профилактику и лечение заболеваний.