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20 минут назад

Путин сообщил об обнаружении антенны вблизи «Северного потока»

Lenta.ruиещё 7

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе «Северный поток» обнаружен столбик-антенна. Главу государства цитирует ТАСС.

Аппарат обнаружило судно «Газпрома». Компания ранее получила разрешение от датских властей на исследование места взрыва на российском газопроводе. По словам российского президента, столб-антенна стоял в том же месте, где произошел взрыв.

«Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему», — уточнил Путин.

Происшествия,Видео,Владимир Путин,Газпром,
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