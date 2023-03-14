Путин сообщил об обнаружении антенны вблизи «Северного потока»

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 30 километрах от места теракта на российском газопроводе «Северный поток» обнаружен столбик-антенна. Главу государства цитирует ТАСС.
Аппарат обнаружило судно «Газпрома». Компания ранее получила разрешение от датских властей на исследование места взрыва на российском газопроводе. По словам российского президента, столб-антенна стоял в том же месте, где произошел взрыв.
«Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему», — уточнил Путин.