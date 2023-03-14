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1 час назад

Россиянина арестовали за работу стендап-комиком на Бали

Илья Родин

Попытка россиянина Семена Щербакова поработать стендап-комиком на индонезийском острове Бали завершилась для него арестом. Об этом пишет портал Detik.

Россиянина арестовали за работу стендап-комиком на Бали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Щербаков пытался выступить в конференц-центре Riverside.

В иммиграционной службе пояснили, что россиянин был арестован за попытку вести трудовую деятельность на острове при отсутствии рабочей визы.

Специалисты тщательно изучили документы молодого человека. В ходе проверки им удалось установить, что выступление на концертной площадке не было включено в перечень разрешенных его визой действий, уточнили в ведомстве.

Уточняется, что власти Бали выступают за отмену выдачи виз по упрощенным правилам для граждан России и Украины. Это обусловлено тем, что они неоднократно нарушали законодательство страны.

Правда о жизни на Бали, которую скрывают блогеры: видео

Ранее сообщалось, что в Индонезии был задержан известный комик Михаил Шац (признан иностранным агентом в России). Полиция арестовала его в ходе иммиграционного рейда.

Происшествия,Михаил Шац,
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