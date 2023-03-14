Россиянина арестовали за работу стендап-комиком на Бали

Попытка россиянина Семена Щербакова поработать стендап-комиком на индонезийском острове Бали завершилась для него арестом. Об этом пишет портал Detik.
Отмечается, что Щербаков пытался выступить в конференц-центре Riverside.
В иммиграционной службе пояснили, что россиянин был арестован за попытку вести трудовую деятельность на острове при отсутствии рабочей визы.
Специалисты тщательно изучили документы молодого человека. В ходе проверки им удалось установить, что выступление на концертной площадке не было включено в перечень разрешенных его визой действий, уточнили в ведомстве.
Уточняется, что власти Бали выступают за отмену выдачи виз по упрощенным правилам для граждан России и Украины. Это обусловлено тем, что они неоднократно нарушали законодательство страны.
Ранее сообщалось, что в Индонезии был задержан известный комик Михаил Шац (признан иностранным агентом в России). Полиция арестовала его в ходе иммиграционного рейда.