Тело шамана с ножевыми ранениями нашли в петербургской квартире

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели шамана-эзотерика. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Тело бывшего стоматолога Максима Кудряшова с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили в его петербургской квартире. Родственники умершего подозревают, что его гибель может быть связана с увлечением эзотерикой и духовными практиками.

Семья Кудряшова рассказала, что в какой-то момент успешный врач прошел обучение гипнозу у Павла Дмитриева, а после вовсе ушел с работы, чтобы заниматься эзотерикой. Мужчина завел свой блог, в котором называл себя шаманом и рассказывал, как ему удалось изменить свою жизнь.

По мнению близких, в школе Дмитриева Кудряшова буквально «одурманили».

«Там затуманивали сознание. Им промывают мозги. То есть он должен работать как-то с подсознанием, как говорится. И устраняют у них какие-то программы. Мало того, что пирамида, так еще и секта», — рассказал брат погибшего.

Родственники Кудряшова не верят, что он мог самостоятельно нанести себе ранения. Сейчас в гибели россиянина разбираются сотрудники правоохранительных органов.