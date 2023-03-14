Тело шамана с ножевыми ранениями нашли в петербургской квартире

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели шамана-эзотерика. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело бывшего стоматолога Максима Кудряшова с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили в его петербургской квартире. Родственники умершего подозревают, что его гибель может быть связана с увлечением эзотерикой и духовными практиками.
Семья Кудряшова рассказала, что в какой-то момент успешный врач прошел обучение гипнозу у Павла Дмитриева, а после вовсе ушел с работы, чтобы заниматься эзотерикой. Мужчина завел свой блог, в котором называл себя шаманом и рассказывал, как ему удалось изменить свою жизнь.
По мнению близких, в школе Дмитриева Кудряшова буквально «одурманили».
«Там затуманивали сознание. Им промывают мозги. То есть он должен работать как-то с подсознанием, как говорится. И устраняют у них какие-то программы. Мало того, что пирамида, так еще и секта», — рассказал брат погибшего.
Родственники Кудряшова не верят, что он мог самостоятельно нанести себе ранения. Сейчас в гибели россиянина разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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