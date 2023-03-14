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1 час назад

ТЭЦ-2 загорелась в Ижевске

News.ru

Пожар произошел на ТЭЦ-2 в Ижевске, загорелись трансформаторы и масла, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание происходит на открытой местности, для тушения используют пенную подушку. В ликвидации ЧП задействованы 52 спасателя и 16 единиц техники.

В 12:19 поступило сообщение о возгорании на ТЭЦ-2 города Ижевск. По прибытии пожарных расчетов было обнаружено открытое горение трансформатора и масла. Возгорание происходит на открытой местности. В 12:41 объявлена локализация, — сообщили в удмуртском МЧС.

В сообщении на сайте МЧС Удмуртии указали, что угрозы отключения электроэнергии на объектах в Ижевске нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Видео с кадрами пожара в районе ТЭЦ-2 на Воткинском шоссе появилось в социальных сетях.

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