В Херсонской области задержали мужчину за попытку поджечь флаг России

В Херсонской области задержали мужчину, который в пьяном виде попытался сжечь флаг России, но чуть не сгорел сам. Об этом сообщает RT.

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По данным телеканала, мужчина - безработный, участник так называемой Антитеррористической операции (АТО). Проживает он в городе Алёшки. Подозреваемый признался следствию, что, выпив чрезмерно много алкоголя, он украл российский флаг с административного здания и записал на видео попытки его уничтожения.

В отношении злоумышленник возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом РФ (ст. 329 УК РФ).