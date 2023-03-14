В Херсонской области задержали мужчину за попытку поджечь флаг России

В Херсонской области задержали мужчину, который в пьяном виде попытался сжечь флаг России, но чуть не сгорел сам. Об этом сообщает RT.
По данным телеканала, мужчина - безработный, участник так называемой Антитеррористической операции (АТО). Проживает он в городе Алёшки. Подозреваемый признался следствию, что, выпив чрезмерно много алкоголя, он украл российский флаг с административного здания и записал на видео попытки его уничтожения.
В отношении злоумышленник возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом РФ (ст. 329 УК РФ).
Ранее сообщалось, что в Томской области на школьницу, которая сожгла российский флаг, завели уголовное дело. Также сообщалось, что в декабре прошлого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки.