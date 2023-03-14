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19 минут назад

В Херсонской области задержали мужчину за попытку поджечь флаг России

Газета.Ru

В Херсонской области задержали мужчину, который в пьяном виде попытался сжечь флаг России, но чуть не сгорел сам. Об этом сообщает RT.

В Херсонской области задержали мужчину за попытку поджечь флаг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, мужчина - безработный, участник так называемой Антитеррористической операции (АТО). Проживает он в городе Алёшки. Подозреваемый признался следствию, что, выпив чрезмерно много алкоголя, он украл российский флаг с административного здания и записал на видео попытки его уничтожения.

В отношении злоумышленник возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом РФ (ст. 329 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Томской области на школьницу, которая сожгла российский флаг, завели уголовное дело. Также сообщалось, что в декабре прошлого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку из-за надругательства над флагом России в Хельсинки.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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