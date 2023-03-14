Летевшие в ОАЭ российские туристы, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку на борту самолета и попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал РЕН ТВ в Telegram.

Инцидент произошел на рейсе Екатеринбург-Дубай авиакомпании Fly Dubai. На кадрах видно, как один из пассажиров начинает избивать и оскорблять попутчика, пока тот сидит в кресле. В это время другие россияне пытаются унять дебоширов с криками и применением силы.

По данным телеканала, по прилете в Дубай нарушителей сразу же задержали местные правоохранители. Отмечается, что теперь дебоширам грозит депортация.