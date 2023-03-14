Украинские СМИ сообщают о взрывах в Краматорске

В Краматорске Донецкой области слышны взрывы, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подробности не приводятся.

Также издание сообщало, что в восточных областях страны — Харьковской и Днепропетровской — объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат на территориях Запорожской и Донецкой областей, подконтрольных Киеву, пишет источник.

13 марта воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Украины.