Украинские СМИ сообщают о взрывах в Краматорске

В Краматорске Донецкой области слышны взрывы, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
Подробности не приводятся.
Также издание сообщало, что в восточных областях страны — Харьковской и Днепропетровской — объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат на территориях Запорожской и Донецкой областей, подконтрольных Киеву, пишет источник.
13 марта воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Украины.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.