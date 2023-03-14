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1 час назад

В Петербурге дефектолог избила четырехлетнего мальчика и попала на видео

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге дефектолог-репетитор из Приморского края избила на занятии четырехлетнего мальчика, который мешал ей разговаривать по телефону. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры предоставила 78.ru мать ребенка.

На видеоролике видно, как репетитор следит за мальчиком, не выпуская телефона из рук. Когда ребенок пытается привлечь ее внимание, женщина отвешивает ему подзатыльники и пинает. Когда подопечный начинает плакать, россиянка никак его не успокаивает.

Позже мать предположила, что специалист грубо обращалась с ее сыном на протяжении нескольких уроков. «В предыдущее занятие он очень сильно плакал периодически, раньше тоже доносился плач. Из-за этого приняли решение установить видеонаблюдение скрытое, чтобы понять, что происходит на занятии», — пояснила женщина.

Жительница Петербурга отметила, что не беседовала с преподавательницей о случившемся. Она также подчеркнула, что дефектолог в основном работает в государственном дошкольном учреждении.

13 марта сообщалось, что в Курганской области воспитательница Катайского детского дома оттаскала за волосы ребенка. В правительстве российского региона позже рассказали, что женщина была уволена.

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