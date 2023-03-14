23-летнюю украинку нашли мертвой в Подмосковье

В Раменском городском округе Подмосковья гражданский муж нашел мертвой 23-летнюю украинку. По его словам, он заподозрил неладное, когда девушка не проснулась, чтобы покормить двоих детей, сообщает MK.RU.

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Он пояснил, что утром 13 марта проснулся от плача. Мужчина решил разбудить возлюбленную, чтобы та успокоила детей. Посмотрев на девушку, он понял, что с ней не все в порядке. У нее, как утверждает супруг, шла пена изо рта. Гражданский муж вызвал скорую помощь, однако еще до приезда медиков девушка перестала дышать.

В разговоре с сотрудниками полиции мужчина подчеркнул, что они переехали в Московскую область с Украины осенью 2022 года. Он пытался подрабатывать, чтобы прокормить семью, а девушка сидела дома с сыном 2,5 года и полуторагодовалой дочерью.

Мужчина заверил, что умершая не злоупотребляла алкоголем и не употребляла наркотики. По факту происшествия подмосковные сотрудники полиции организовали проверку.

30 января сообщалось, что в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей нашли тела мужчины и женщины. 25-летняя россиянка ушла из дома на Сахалине 23 января и не вернулась — ее тело обнаружили спустя три дня. По предварительным данным, погибшая в день смерти была на свидании с 25-летним мужчиной.