В Симферополе на площади 1 тыс. кв. загорелся склад. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, по предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы порядка 30 человек и семи единиц техники.

Ранее МЧС РФ сообщало, что в Свердловской области загорелся металлический ангар. В ликвидации пожара принимали участие 25 человек и шесть единиц спецтехники. Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет.

Позднее стало известно, что пожар был локализован на площади 1600 кв. м.

До этого МЧС России сообщало, что в Подмосковье горит склад на площади более 4,3 тыс. квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, однако на площади 2 тыс. кв. м произошло обрушение конструкций.