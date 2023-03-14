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54 минуты назад

Ребенок погиб в результате опрокидывания батута из-за ветра в Грузии

Мир24

В грузинском Батуми в результате опрокидывания батута из-за сильного ветра погиб ребенок, еще один получил травмы, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.

Ребенок погиб в результате опрокидывания батута в Грузии
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Инцидент произошел накануне на батумском бульваре. Уточняется, что из-за полученных травм в результате падения скончался несовершеннолетний 2014 года рождения, еще один малыш был госпитализирован с ушибами.

Стражи порядка задержали человека, который был ответственным за безопасное эксплуатирование батута. Возбуждено уголовное дело статье УК Грузии о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти.

Напомним, в минувшем августе в Орле в местном горпарке умерла несовершеннолетняя девушка после падения с аттракциона.

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