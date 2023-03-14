Ребенок погиб в результате опрокидывания батута в Грузии

В грузинском Батуми в результате опрокидывания батута из-за сильного ветра погиб ребенок, еще один получил травмы, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Shutterstock/FOTODOM

Инцидент произошел накануне на батумском бульваре. Уточняется, что из-за полученных травм в результате падения скончался несовершеннолетний 2014 года рождения, еще один малыш был госпитализирован с ушибами.

Стражи порядка задержали человека, который был ответственным за безопасное эксплуатирование батута. Возбуждено уголовное дело статье УК Грузии о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти.