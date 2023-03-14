Чемпионка по боксу бросила семимесячную дочь и стала террористкой

Уроженка Воронежской области бросила свою семимесячную дочь и вступила в запрещенную на территории России террористическую организацию "Маньяки. Культ Убийств"*. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, 21-летняя чемпионка по боксу вступила в "М.К.У."* еще в январе 2021 года. Причиной ее решения стала симпатия к главе организации Егору Краснову по кличке Маньяк. После вступления в ряды "маньяков" девушка неоднократно нападала на граждан "неславянской" внешности. Все издевательства над "нерусскими" россиянка снимала на камеру своего телефона.