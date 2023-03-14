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28 минут назад

Чемпионка по боксу бросила семимесячную дочь и вступила в террористическую организацию

Газета.Ru

Уроженка Воронежской области бросила свою семимесячную дочь и вступила в запрещенную на территории России террористическую организацию "Маньяки. Культ Убийств"*. Об этом сообщает НТВ.

Чемпионка по боксу бросила семимесячную дочь и стала террористкой
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, 21-летняя чемпионка по боксу вступила в "М.К.У."* еще в январе 2021 года. Причиной ее решения стала симпатия к главе организации Егору Краснову по кличке Маньяк. После вступления в ряды "маньяков" девушка неоднократно нападала на граждан "неславянской" внешности. Все издевательства над "нерусскими" россиянка снимала на камеру своего телефона.

Ранее стало известно, правоохранительные органы устанавливают личность автора Telegram-канала "Теракт в "Москве-Сити"", который пообещал взорвать деловой центр до 15 марта. * организация запрещена в России

Происшествия,Егор Краснов,
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