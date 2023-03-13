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28 минут назад

Восемь человек задержали в Москве по делу о краже колес у поездов

Вечерняя Москва

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были вычислены восемь человек, причастных к хищению колес у поездов. Об этом в понедельник, 13 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Восемь человек задержали в Москве по делу о краже колес у поездов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По данным следствия, ущерб от незаконной деятельности составил около восьми миллионов рублей. Всего задокументировано 11 эпизодов хищений.

Материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд. Обвиняемые находятся под стражей в ожидании вынесения приговора.

Похожий случай произошел в Подмосковье, где мужчина наворовал автомобильных колес на 600 тысяч рублей. После получения подписки о невыезде злоумышленник снова украл колеса, а затем скрылся в Москве.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов пришли в новую квартиру подозреваемого и задержали его. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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