Грузия выдала США разыскиваемого ФБР россиянина

Как уточнили в прокуратуре, россиянин был задержан в городе Кобулети 22 октября 2022 года. Решение об экстрадиции было принято Тбилисским городским судом по ходатайству прокуратуры. Проведенным в США расследованием было установлено, что россиянин в 2016-2019 годах, используя созданный им компьютерный вирус, завладел данными пользователей в США. Он также продавал личные данные и сам вирус другим лицам с помощью интернет-платформы. Всего, как сообщили в прокуратуре, хакер получил прибыль около 1 млн лари (около $370 тыс.).