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41 минуту назад

Полиция ищет мужчину, который планирует теракт в «Москва-Сити»

РИА "ФедералПресс"

В Telegram появился канал, создатель которого описывает свои намерения устроить террористический акт в «Москва-Сити». Поисками автора занимается полиция.

Полиция ищет планировавшего теракт в «Москва-Сити» мужчину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ожидал, что заведу этот канал еще полгода назад, но времени так не хватает, а еще эти мысли сжирают меня с каждым днем, я всем сердцем не могу терпеть это место и этих людей», – гласит первое сообщение в телеграм-канале.

Канал был создан 7 марта. В нем ноунейм вещает о том, что у него было тяжелое детство, он ненавидел своих родителей. А в «Москва-Сити» аноним работал около трех лет и за это время успел возненавидеть всех, кто там живет, работает или просто приходит как посетитель.

«Уже совсем скоро я буду готов делать это, кажется, через пару дней я начну, пора заканчивать и готовиться к плану, он у меня уже есть, но я продумываю все сценарии», – пишет автор.

В одном из постов неизвестный расписал подробный план своих действий, показал оружие, которым планирует воспользоваться, а также отметил, что помимо пистолета собирается взять с собой взрывчатку. Он добавил, что осуществит свою задумку до 15 марта.

В руки полиции этот канал передал житель Москвы, который сам узнал о нем случайно, передает Baza. Правоохранители уже разбираются в ситуации, и выясняют, кто является автором сообщений и насколько серьезны его намерения.

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