В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
34 минуты назад

Пенсионер помог полиции задержать пособника телефонных мошенников

Елена Прошина

В Костроме 80-летний пенсионер помог полицейским задержать пособника телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пенсионер помог полиции задержать пособника телефонных мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Свое общение с потенциальной жертвой аферисты начали от лица плачущей Татьяны, якобы совершившей ДТП, затем переключили на следователя, который и начал вымогать деньги, причем сразу с миллиона», — говорится в тексте.

Пенсионер продолжил с мошенниками диалог, сказав, что на данный момент у него нет необходимой суммы и попросил время, чтобы занять недостающие деньги у знакомой. Затем мужчина пошел к соседям и позвонил с их телефона знакомой Татьяне, от лица которой с ним и связались злоумышленники. Уточнив ее состояние, он набрал и вызвал полицию.

«Через считанные минуты к заявителю приехали оперативники и дальнейшее общение с преступниками происходило уже под их контролем», — отметили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

По итогам проведенной операции пенсионер передал приехавшему курьеру миллион, на выходе из подъезда последнего задержали полицейские. Позже выяснилось, что в этот день мошенник уже забрал 100 и 80 тысяч рублей еще у двоих пожилых жителей Костромы.

Пенсионеру, который помог задержать пособника телефонных аферистов, полицейские вручили благодарность и ценный подарок.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий