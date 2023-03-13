Пенсионер помог полиции задержать пособника телефонных мошенников

В Костроме 80-летний пенсионер помог полицейским задержать пособника телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
«Свое общение с потенциальной жертвой аферисты начали от лица плачущей Татьяны, якобы совершившей ДТП, затем переключили на следователя, который и начал вымогать деньги, причем сразу с миллиона», — говорится в тексте.
Пенсионер продолжил с мошенниками диалог, сказав, что на данный момент у него нет необходимой суммы и попросил время, чтобы занять недостающие деньги у знакомой. Затем мужчина пошел к соседям и позвонил с их телефона знакомой Татьяне, от лица которой с ним и связались злоумышленники. Уточнив ее состояние, он набрал и вызвал полицию.
«Через считанные минуты к заявителю приехали оперативники и дальнейшее общение с преступниками происходило уже под их контролем», — отметили в пресс-службе УМВД по Костромской области.
По итогам проведенной операции пенсионер передал приехавшему курьеру миллион, на выходе из подъезда последнего задержали полицейские. Позже выяснилось, что в этот день мошенник уже забрал 100 и 80 тысяч рублей еще у двоих пожилых жителей Костромы.
Пенсионеру, который помог задержать пособника телефонных аферистов, полицейские вручили благодарность и ценный подарок.