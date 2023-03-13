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37 минут назад

Газовика задержали по делу о взрыве газа в Чите

Елена Прошина

Следственный комитет России (СК) по Забайкальскому краю сообщил, что 13 марта был задержан работник газовой службы, действия которого могли привести к взрыву пятиэтажного дома в Чите.

По версии следствия, мужчина дал разрешение пустить в дом газ до того, как все квартиры были обследованы работниками газовой службы. В СК также утверждают, что обвиняемый был в курсе того, что обследование квартир ещё не окончено, а также не убедился в исправности и газового оборудования внутри дома. В результате в одной из квартир пятиэтажного дома случилась утечка газа, которая повлекла за собой взрыв. Пять квартир оказались разрушены, есть пострадавшие.

Уточняется, что действия задержанного попадают под п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека». В данный момент правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

Ранее стало известно, что после взрыва газа жилого дома в Чите спасатели смогли достать из-под завалов 8 человек.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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