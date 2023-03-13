Газовика задержали по делу о взрыве газа в Чите

По версии следствия, мужчина дал разрешение пустить в дом газ до того, как все квартиры были обследованы работниками газовой службы. В СК также утверждают, что обвиняемый был в курсе того, что обследование квартир ещё не окончено, а также не убедился в исправности и газового оборудования внутри дома. В результате в одной из квартир пятиэтажного дома случилась утечка газа, которая повлекла за собой взрыв. Пять квартир оказались разрушены, есть пострадавшие.