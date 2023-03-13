В Уфе ветер сорвал купол минарета мечети «Ар-Рахим»

Купол одного из четырех минаретов Соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе 13 марта сорвало ветром. Об этом сообщает «Башинформ».
В информагентстве, уточнили, что речь идет о мечете, находящейся на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Коммунистической. Сейчас у нее отсутствует купол на одном из четырех минаретов. Он лежит рядом со зданием мечети, строительные леса немного погнулись.
По предварительным данным, причиной инцидента стал шквалистый ветер. Никто не пострадал.
Напомним, что «Ар-Рахим» начали строить еще в 2007 году, но до сих пор не закончили. Сооружение является одним из самых скандальных долгостроев. Его площадь составляет 12 тысяч квадратных метров, высота куполов — 46 метров, минаретов — 74 метров.