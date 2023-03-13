В Уфе ветер сорвал купол минарета мечети «Ар-Рахим»

Купол одного из четырех минаретов Соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе 13 марта сорвало ветром. Об этом сообщает «Башинформ».

В информагентстве, уточнили, что речь идет о мечете, находящейся на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Коммунистической. Сейчас у нее отсутствует купол на одном из четырех минаретов. Он лежит рядом со зданием мечети, строительные леса немного погнулись.

По предварительным данным, причиной инцидента стал шквалистый ветер. Никто не пострадал.