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58 минут назад

Крупные сети составили топ самого воруемого в 2022 году

Елена Прошина

Службы безопасности крупных продуктовых магазинов рассказали какие продукты чаще всего воровали в 2022 году. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Так, первое место среди самых воруемых продуктов стали сыры и масло (19%). Далее в списке значатся кондитерские изделия (18%), колбасы (15%), крепкий алкоголь (11%) и кофе (7%). В 2021 году в топ-5 входили морепродукты, а в 2020-м крупы. Однако в нынешнем списке их не оказалось.

Также СБ описали среднестатистического шоплифтера (магазинный вор – прим.) Это, как правило, мужчина 30–35 лет, который ранее уже попадался на краже. Может работать не один. Так, организованная группа разъезжает по городам и за один день может обокрасть несколько магазинов.

Очень часто шоплифтеры попадаются благодаря системе распознавания от российских IT-компаний BIT и NtechLab. За прошлый год было зафиксировано более 300 тысяч случаев воровства в магазинах, сумма ущерба составила более 400 млн рублей.

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