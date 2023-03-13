В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
18 минут назад

СМИ: в Москве пропал высокопоставленный чиновник ЕЭК

Мария Иванова

Московская полиция получила заявление о пропаже помощника главы коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве пропал помощник главы коллегии ЕЭК Дмитрий Шедко
Фото: соцсетисоцсети

В последний раз чиновника видели 9 марта, исчез он 10 марта.

По словам собеседника агентства, заявление о пропаже подали знакомые Шедко. Его нет дома, на звонки и сообщения он не отвечает.

Полицейские уже начали принимать меры, чтобы установить его местонахождение.

В Москве пропал бывший высокопоставленный чиновник российского региона

Шедко - гражданин Белоруссии, в последнее время он жил и работал в Москве. До работы в ЕЭК он был заместителем белорусского министра связи и информатизации.

Происшествия,Евразийская экономическая комиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий