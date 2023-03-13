В Москве пропал помощник главы коллегии ЕЭК Дмитрий Шедко

Московская полиция получила заявление о пропаже помощника главы коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В последний раз чиновника видели 9 марта, исчез он 10 марта.
По словам собеседника агентства, заявление о пропаже подали знакомые Шедко. Его нет дома, на звонки и сообщения он не отвечает.
Полицейские уже начали принимать меры, чтобы установить его местонахождение.
Шедко - гражданин Белоруссии, в последнее время он жил и работал в Москве. До работы в ЕЭК он был заместителем белорусского министра связи и информатизации.