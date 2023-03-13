Женщину с «поясом смертницы» ищут в Брюсселе

Правоохранительные органы в столице Бельгии объявили в розыск женщину, которая может носить на себе взрывчатку в виде «пояса смертницы». Согласно сведениям ежедневника LeSoir, подозреваемая прошла в здание комиссариата сегодня в первой половине дня.
Уточняется, что женщина была облачена в жакет чёрного цвета, под которым сотрудники заметили нечто напоминающее бронежилет с электрическими проводами. Данный комиссариат в Брюсселе после этого временно закрылся. Другие подробности происшествия не приводятся.
Как отмечает НСН, в конце января в результате подрыва смертника в мечети пакистанского города Пешавар погиби около 100 человек, более 200 получили ранения.