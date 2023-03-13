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1 час назад

В Москве пропал помощник главы коллегии ЕЭК Дмитрий Шедко

Lenta.ru

В Москве полицейские получили заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Москве пропал помощник главы коллегии ЕЭК Дмитрий Шедко
Фото: СоцсетиСоцсети

По его данным, 10 марта к правоохранителям обратились знакомые Шедко. Они искали мужчину дома, звонили, однако тот не выходил на связь. Последний раз Шедко видели 9 марта. Сейчас сотрудники МВД ищут пропавшего.

В Москве пропал бывший высокопоставленный чиновник российского региона

Отмечается, что Дмитрий Шедко до 2019 года был первым замглавы белорусского Минсвязи и информатизации.

Ранее стало известно, что российский турист пропал без вести во время восхождения на гору Борус в Красноярском крае.

Происшествия,Евразийская экономическая комиссия,
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