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43 минуты назад

Самолет рейса Москва - Мурманск сел на запасном аэродроме в Петербурге из-за непогоды

ТАСС

Самолет, следовавший по маршруту Москва - Мурманск, не смог приземлиться в аэропорту Мурманска из-за снегопада и ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Такое решение было принято пилотом, несмотря на то, что аэропорт работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе авиаузла.

Самолет рейса Москва - Мурманск сел на запасном аэродроме в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рейс из Москвы решил уйти на запасной аэродром в Петербург, не совершив посадку в аэропорту Мурманска. Такое решение принял командир воздушного судна, однако аэропорт Мурманска открыт и работает в штатном режиме, обеспечен необходимый коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы", - сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, 13 марта в Мурманской области ожидается усиление порывов ветра до 15-17 м/с, снег, метель, температура воздуха -3...-8 градусов. Из-за непогоды перекрыли участок федеральной автодороги Р-21 "Кола".

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