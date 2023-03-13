Самолет рейса Москва - Мурманск сел на запасном аэродроме в Петербурге

Самолет, следовавший по маршруту Москва - Мурманск, не смог приземлиться в аэропорту Мурманска из-за снегопада и ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Такое решение было принято пилотом, несмотря на то, что аэропорт работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе авиаузла.