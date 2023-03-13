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38 минут назад

Пятилетняя девочка умерла в российской больнице

Lenta.ru

Пятилетняя девочка умерла в Городищенской центральной районной больнице (ЦРБ) в Волгоградской области. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда.ру» со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

Пятилетняя девочка умерла в больнице под Волгоградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве рассказали, что утром 13 марта родные доставили ребенка в ЦРБ. Состояние девочки расценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти девочки могло стать инфекционное заболевание и позднее обращение ее семьи за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в приемном покое тюменской инфекционной больницы умер ребенок. Незадолго до этого его приводили в больницу на осмотр, после которого родителям было предложено госпитализировать больного, но они от такого варианта отказались. Уточняется, что ребенок болел тяжелым хроническим заболеванием.

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