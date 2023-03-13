Пятилетняя девочка умерла в больнице под Волгоградом

Пятилетняя девочка умерла в Городищенской центральной районной больнице (ЦРБ) в Волгоградской области. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда.ру» со ссылкой на областной комитет здравоохранения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ведомстве рассказали, что утром 13 марта родные доставили ребенка в ЦРБ. Состояние девочки расценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти девочки могло стать инфекционное заболевание и позднее обращение ее семьи за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего выясняются.