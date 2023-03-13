В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
29 минут назад

Поджигатель военкомата в Луховицах признал свою вину

ТАСС

Кирилл Бутылин, который поджег военкомат в городе Луховицы Московской области в феврале 2022 года, признал вину в полном объеме, передает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда.

Поджигатель военкомата в Подмосковье признал свою вину
Фото: ТАССТАСС

"Вину признаю в полном объеме, с обвинением согласен", - сказал обвиняемый суду, отвечая на соответствующий вопрос.

Это был первый случай поджога военкомата с момента начала специальной военной операции на Украине.

Согласно данным суда, 24 февраля прошлого года Бутылин принял участие в несогласованном массовом мероприятии в Москве, после чего разработал преступный план, избрал для преступления два места: здание объединенного военкомата города Зарайска и Луховицы Московской области. После этого обвиняемый купил в магазине три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин, бутылки объемом 0,5 литров, а также лом. 28 февраля в Луховицах изготовил две бутылки зажигательной смеси, направился к зданию военкомата, на входе которого нарисовал флаг Украины, после чего разбил окна и бросил туда бутылки. После совершения преступления Бутылин направился в Республику Беларусь. 9 марта он разместил видео в интернете. Позднее был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке пересечь границу в сторону Литвы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий