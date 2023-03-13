Поджигатель военкомата в Подмосковье признал свою вину

Согласно данным суда, 24 февраля прошлого года Бутылин принял участие в несогласованном массовом мероприятии в Москве, после чего разработал преступный план, избрал для преступления два места: здание объединенного военкомата города Зарайска и Луховицы Московской области. После этого обвиняемый купил в магазине три аэрозольных баллончика, ацетон, моторное масло, керосин, бутылки объемом 0,5 литров, а также лом. 28 февраля в Луховицах изготовил две бутылки зажигательной смеси, направился к зданию военкомата, на входе которого нарисовал флаг Украины, после чего разбил окна и бросил туда бутылки. После совершения преступления Бутылин направился в Республику Беларусь. 9 марта он разместил видео в интернете. Позднее был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке пересечь границу в сторону Литвы.