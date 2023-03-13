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1 час назад

Россиян предупредили о начале сезона лесных пожаров

Елена Прошина

В России уже начали регистрировать первые лесные пожары. За первые месяцы этого года произошло 14 возгораний, рассказал понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. Об этом пишет РИА Новости.

Россиян предупредили о начале сезона лесных пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что возгорания были зафиксированы в шести регионах, их площадь он назвал небольшой - 167 гектаров. Он подчеркнул, что в России начинается пожароопасный сезон, речь идет об 11 регионах. В частности, это касается Южного, Дальневосточного, а также Северо-Кавказского округа.

Он также рассказал, что в Дагестане один из таких пожаров не могут потушить уже неделю. Там разрозненными очагами горят кустарники и сухая трава. Открытый огонь локализован, однако тление еще продолжается. Это опасная ситуация, так как может грозить новым пожаром.

Напомним, в прошлом году в стране ущерб лесному хозяйству от пожаров составил 7 млрд рублей. Площадь возгораний составила 3,4 млн га, что в три раза меньше чем было в 2021 году.

Ранее стало известно, что в этом году на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета будет выделено 14,2 млрд рублей. В частности, дополнительно на эти цели выделят 8,2 млрд рублей.

Происшествия,Рослесхоз,
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