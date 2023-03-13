Россиян предупредили о начале сезона лесных пожаров

В России уже начали регистрировать первые лесные пожары. За первые месяцы этого года произошло 14 возгораний, рассказал понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что возгорания были зафиксированы в шести регионах, их площадь он назвал небольшой - 167 гектаров. Он подчеркнул, что в России начинается пожароопасный сезон, речь идет об 11 регионах. В частности, это касается Южного, Дальневосточного, а также Северо-Кавказского округа.
Он также рассказал, что в Дагестане один из таких пожаров не могут потушить уже неделю. Там разрозненными очагами горят кустарники и сухая трава. Открытый огонь локализован, однако тление еще продолжается. Это опасная ситуация, так как может грозить новым пожаром.
Напомним, в прошлом году в стране ущерб лесному хозяйству от пожаров составил 7 млрд рублей. Площадь возгораний составила 3,4 млн га, что в три раза меньше чем было в 2021 году.
Ранее стало известно, что в этом году на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета будет выделено 14,2 млрд рублей. В частности, дополнительно на эти цели выделят 8,2 млрд рублей.