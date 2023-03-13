В Москве задержали шесть человек, раздевшихся догола в метро

Сотрудники полиции Москвы задержали троих мужчин и троих женщин, полностью раздевшихся в вагоне метро, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеозапись, на которой молодые люди в вагоне электропоезда на Замоскворецкой линии столичного метро сняли с себя одежду. "В результате проведения проверочных мероприятий полицейские установили личности шестерых нарушителей. Спустя сутки они были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались трое мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 29 лет", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). "Тверским районным судом Москвы все шестеро граждан признаны виновными, пятерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному нарушителю выписан административный штраф", - добавили в главке.