Участника украинского «Айдар» Мурыгу оставили под стражей

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца срок ареста замкомандира подраздеоения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыги (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС .

9 ноября 2022 года Южный окружной военный суд начал процесс над Мурыгой. Ему вменятся подрыв моста в Луганской народной республике, в результате чего погибли часовые республиканской Народной милиции. Мурыга полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении. Ему предъявлены обвинения по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.