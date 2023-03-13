Потоп в московском метро попал на видео

Потоп в тоннеле Большой кольцевой линии столичного метро попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Движение поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» временно приостановлено.

На кадрах видно, что текущая с потолка вода затопила пути. Кроме того, очевидцы сфотографировали испачканный грязью поезд, прибывший на станцию.

Дептранс сообщил, что движение на указанном участке остановлено для проверки инфраструктуры. «Для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта», — заявили в ведомстве.