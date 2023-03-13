В Петербурге медсестру выгнали из квартиры пациентки и натравили на нее собаку

В Санкт-Петербурге 23-летнюю медсестру выгнали из квартиры пациентки и натравили на нее собаку. Об этом стало известно 78.ru.

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Инцидент произошел 12 марта. Медсестра приехала на вызов, чтобы сделать укол местной жительнице, но она сообщила, что не хочет проводить процедуру. Тогда девушка попросила ее подписать отказ от инъекций.

По утверждению медсестры, после этого муж пациентки стал агрессивно себя вести и заявил, что его супруга не будет подписывать какие-либо бумаги. Затем он принялся выталкивать девушку из квартиры и схватил ее за шею, а когда медсестра начала отбиваться, россиянин натравил на нее собаку.

Пострадавшая обратилась к медикам, у нее диагностировали повреждение шейного отдела позвоночника и левого плечевого сустава, а также ушиб грудной клетки. По словам супруга медсестры, сейчас девушка находится в подавленном состоянии.