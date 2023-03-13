ФСБ сообщила о задержании планировавшего вступить в ВСУ россиянина

Сотрудники ФСБ России по Астраханской области на границе с Казахстаном под Астраханью задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать против российской армии на территории Украины. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняется, мужчина 1989 года рождения является противником проведения спецоперации. Он намеревался выехать на Украину и вступить там в ряды формирований, воюющих против российской армии.
Для помощи в задуманном мужчина нашел лиц, которые посодействовали в выезде на Украину. Кроме того, он купил специальную амуницию и медикаменты, а также проработал маршрут. Однако при пересечении границы в пункте пропуска «Караузек» был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене».
Ранее стало известно, что в Новгородской области задержал гражданин России, который подозревается в попытке склонить мобилизованных россиян к госизмене. В частности, он предлагал им передавать информацию о местах дислокации войсковых частей РФ, а также похищать боевую технику и сдаваться в плен.