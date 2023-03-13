ФСБ сообщила о задержании планировавшего вступить в ВСУ россиянина

Сотрудники ФСБ России по Астраханской области на границе с Казахстаном под Астраханью задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать против российской армии на территории Украины. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточняется, мужчина 1989 года рождения является противником проведения спецоперации. Он намеревался выехать на Украину и вступить там в ряды формирований, воюющих против российской армии.

Для помощи в задуманном мужчина нашел лиц, которые посодействовали в выезде на Украину. Кроме того, он купил специальную амуницию и медикаменты, а также проработал маршрут. Однако при пересечении границы в пункте пропуска «Караузек» был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене».