Экстрасенсы выманили у пенсионерки в Москве 5 млн рублей

Пожилая жительница Москвы обратилась к экстрасенсам за помощью, а те выманили у неё в общей сложности 5 млн рублей. Действиями «лекарей» заинтересовалась полиция.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, 83-летняя москвичка долгое время страда от проблем со здоровьем. Весной 2022 года она увидела в эфире «ТВ-3» ролик, в котором экстрасенсы связывали похожие на её проблемы с родовым проклятьем. Летом началось «сотрудничество» с этими людьми.

Экстрасенсы убедили пенсионерку, что все её проблемы действительно связаны с проклятием. Сначала в качестве вознаграждения они просили по 20 тыс. рублей. Москвичка исправно переводила наличку по почте. Вскоре запросы «душевных лекарей» стали расти. Просьбы о выплатах стали достигать 200 тыс. и выше. Как итог: пенсионерка лишилась всех своих накоплений — более 5 млн рублей. «Работа» с проклятием завершись только тогда, когда пенсионерка заявила экстрасенсам, что денег у неё больше нет.

В полицию москвичка обратилась только в феврале, после настоятельных просьб её соседки. В марте полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.