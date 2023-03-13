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27 минут назад

Экстрасенсы выманили у пенсионерки в Москве 5 млн рублей

ГлагоLиещё 1

Пожилая жительница Москвы обратилась к экстрасенсам за помощью, а те выманили у неё в общей сложности 5 млн рублей. Действиями «лекарей» заинтересовалась полиция.

Экстрасенсы выманили у пенсионерки в Москве 5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Baza, 83-летняя москвичка долгое время страда от проблем со здоровьем. Весной 2022 года она увидела в эфире «ТВ-3» ролик, в котором экстрасенсы связывали похожие на её проблемы с родовым проклятьем. Летом началось «сотрудничество» с этими людьми.

Экстрасенсы убедили пенсионерку, что все её проблемы действительно связаны с проклятием. Сначала в качестве вознаграждения они просили по 20 тыс. рублей. Москвичка исправно переводила наличку по почте. Вскоре запросы «душевных лекарей» стали расти. Просьбы о выплатах стали достигать 200 тыс. и выше. Как итог: пенсионерка лишилась всех своих накоплений — более 5 млн рублей. «Работа» с проклятием завершись только тогда, когда пенсионерка заявила экстрасенсам, что денег у неё больше нет.

В полицию москвичка обратилась только в феврале, после настоятельных просьб её соседки. В марте полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что мошенники обманом получили от дочери бывшего вице-президента «Газпромбанка» 49 млн рублей. 20-летней девушке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции, и заявил, что с её счёта снимают деньги. После этого потерпевшей перезвонили якобы из банка и предложили перевести средства на другой счёт.

Происшествия,Газпромбанк,
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